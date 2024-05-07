Украинская армия на фоне истощения пробует новый стиль рекрутинга - WSJ

Вооруженные силы Украины пробуют новый способ рекрутинга, пытаясь таким образом пополнить ряды истощенных подразделений на передовой.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Для этого все чаще появляются реклама на биллбордах и рекламные инструменты Instagram.

"Не ждите, пока враг придет в ваш дом. Уничтожайте врага вместе с нами", — говорится в рекламном сообщении батальона "Волки Да Винчи.

Это происходит на фоне того, как российские оккупанты активизировались на востоке Украины.

"Компания вербовки является частью усилий по пополнению истощенных сил. Это происходит на фоне того, как российские войска продвигаются на востоке Украины, превосходя украинцев вооружением", — пишут аналитики ISW.

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Также отмечается, что Украине требуются дополнительные войска для удержания линии фронта. Речь идет и о том, что данные президента Владимира Зеленского о 31 тысяче погибшего на фронте занижены.

Отметим, что в Украине, кроме дефицита вооружения, обостряется ситуация с мобилизацией.

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