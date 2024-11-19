Украинская армия никогда не предаст вашу веру – Вооруженные Силы обратились к украинцам

Вооруженные Силы Украины призывают украинцев поддерживать армию и объединяться, чтобы обеспечить победу и долгожданный мир нашим семьям.

Об этом говорится в обращении ВСУ к украинскому народу по случаю 1000 дней сопротивления полномасштабному вторжению Российской Федерации.

"Тысячу дней мы сражаемся с агрессором, который хочет, чтобы нас просто не было. Тысячу дней мы защищаем наш европейский дом. Мы воюем за наши семьи, наших друзей, наших коллег, наших соседей. За Киев и Харьков, Львов и Одессу, Мариуполь и Чернигов, Симферополь и Луганск, Донецк и Запорожье. Главное – мы сражаемся за будущее наших детей.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинская армия никогда не предаст вашу веру. Потому что это наша народная армия – у каждого знакомые или родственники служат в армии. У нас одна боль на всю страну, одно сердце и душа. Каждая наша победа и поражение – общие. Каждая радость и тревога – на всех. Каждый читающий должен знать: Силы обороны Украины – сильны, как никогда, и объединены целью уничтожения оккупантов. Тысяча дней нашей стойкости это еще раз доказали", — говорится в обращении.

В ВСУ напомнили, что украинские воины выиграли битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу, провели блестящее контрнаступление на Харьковщине и не менее успешное контрнаступление на Херсонщине. Вооруженные Силы Украины вернули войну на российскую территорию и сделали невозможное – то, во что никто не верил.

"Побратимы и посестры, сегодня каждый из нас должен сказать: "Я – здесь, я продолжаю битву и поддерживаю войско, несмотря ни на что иду вперед и стремлюсь к победе".

Российско-украинская война – это не спринт, это марафон. Мы стойко преодолели первую тысячу дней широкомасштабного вторжения. Позади много сверхчеловеческих испытаний.

Поэтому пора снова действовать вместе. Как и тысячу дней назад. Как и десять лет назад, когда началась российско-украинская война", — говорится в обращении Вооруженных Сил.

ВСУ призывают украинцев поддерживать Силы обороны Украины, где уже служат их близкие, друзья, коллеги, а также поддерживать армию любым доступным способом.

"Делайте все от вас зависящее – находитесь вы в Украине или за границей – чтобы мы вместе прошли этот путь. Фундамент нашей победы – это единство в борьбе".

Мы обязательно отомстим за каждого погибшего героя, каждого погибшего ребенка, каждый разрушенный дом.

В итоге мы реализуем исторический шанс – на десятки лет похоронить российскую угрозу. Вместе обеспечим нашим семьям долгожданный мир. Вместе преодолеем любые сложности и воплотим мечту поколений о свободе и независимости нашей Родины", — отмечают в Вооруженных Силах Украины.

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