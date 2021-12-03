Украинская армия получит от Турции более 20 новых ударных дронов Bayraktar — Bloomberg

Источник в турецком правительстве сообщает, что Украина могла получить больше турецких беспилотников, чем сообщалось официально.

Журналисты авторитетного издания Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве и среди руководства компании Baykar, занимающегося производством оружия, сообщили о поставках в ближайшее время в Украину не менее 24 беспилотников Bayraktar.

Об этом говорится в пятницу, 3 декабря, в публикации Bloomberg.

В издании утверждают, что источники намекнули, что вообще Украина получила от Турции "значительно больше" беспилотников, чем сообщали официально. Поставка ударных дронов, якобы, дает правительству Турции больше возможностей для давления на Россию в споре за региональное лидерство.

Кроме того, источники Bloomberg утверждают, что Турция также подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". Журналисты предполагают, что это может стать шагом для разработки турецких баллистических ракет.

Напомним, Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2. В Украине также могут создать совместное с Турцией предприятие для локализованного производства боевых дронов.

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