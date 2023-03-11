Украинская армия сегодня самая лучшая в Европе – французский генерал

В то же время, генерал прогнозирует, что нынешние процессы внутри российской армии приведут к тому, что она будет способна только обороняться.

Украинская армия на сегодняшний день является лучшей в Европе, а вот российская оказалась армией "из третьей лиги".

Такое мнение высказал французский генерал, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф в разговоре с экс-членом экипажа в военно-морской авиации Франции Ксавье Тительманом.

"Вдруг оказалось, что российская армия – это команда, о которой все думали, что она играет в Лиге Чемпионов, а она из третьей лиги. В лучшем случае она перейдет во вторую лигу, но в высшей лиге ей ничего не светит. Украинская армия, по-моему, сегодня лучшая армия в Европе", – сказал Яковлефф.

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По его оценкам, нынешние процессы внутри российской армии приведут к ухудшению ее состояния и помешают стать сильным войском. В таком случае армия РФ будет способна только обороняться.

Французский генерал отметил, что среди прочего к этому приводят искусственные военные формирования по типу частных армий. Они лишь усложняют координацию подразделений российских войск.

Яковлефф также высказал свое мнение по поводу сценариев завершения войны в Украине. Среди них – победа России, победа Украины, остановка армий обоих государств на тех границах, которые они смогли захватить или отвоевать.

Однако для победы российской армии она должна продемонстрировать необходимый уровень военного профессионализма. Генерал уточнил, что речь идет о выборе целей атаки, логистике, координации огня, качестве техники и взаимодействии войск.

"Но они до сих пор этого не показали. Также россиянам нужны оперативные и тактические ошибки украинцев", – добавил Яковлефф.

Он также отметил, что победить Украину не помогут ни объявление очередной мобилизации в РФ или набор наемников для ЧВК "Вагнер", если не будут решены существующие проблемы.

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Яковлефф обратил внимание, что при этом меньшая украинская армия противопоставляет количеству войска качество. В результате Украина должна вернуть все свои территории вместе с Крымом и Донбассом.

"Это покажет россиянам, что 2014 и 2022 годы – это не просто реки крови и обнищание страны, это не дало ничего. Ни одного квадратного километра. Вот что нужно показать. Это – условие для крепкого мира", – убежден генерал.

Напомним, в середине января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государство и ВСУ стали членами НАТО де-факто. Он объяснил: "Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре".

В феврале Резников заявил, что украинская армия становится лучшей в Европе. Министр также отметил, что Украина – единственная страна, имеющая опыт борьбы с российской армией.

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