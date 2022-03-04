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Украинская артиллерия подавляет попытки российских кораблей вести огонь — Арестович о ситуации в Одессе

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Украинская артиллерия подавляет попытки российских кораблей вести огонь — Арестович о ситуации в Одессе

Фото: скриншот с видео

Общая ситуация – контролируемая, говорят в Офисе президента.

Общая ситуация в Одессе - контролируемая, украинская артиллерия подавляет попытки российского корабельного флота вести огонь.

Об этом сегодня, 4 марта, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время видеообращения.

"Что касается Одессы, опасности непосредственной нет. Вооруженные силы Украины, силы обороны, руководство города и области контролируют ситуацию. И немногочисленные попытки корабельного флота противника вести огонь подавляются, подавляются нашей артиллерией в ответ. Общая ситуация — контролируемая", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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