Украинская артиллерия подавляет попытки российских кораблей вести огонь — Арестович о ситуации в Одессе

Украинская артиллерия подавляет попытки российских кораблей вести огонь — Арестович о ситуации в Одессе

Общая ситуация – контролируемая, говорят в Офисе президента.

Общая ситуация в Одессе - контролируемая, украинская артиллерия подавляет попытки российского корабельного флота вести огонь.

Об этом сегодня, 4 марта, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время видеообращения.

"Что касается Одессы, опасности непосредственной нет. Вооруженные силы Украины, силы обороны, руководство города и области контролируют ситуацию. И немногочисленные попытки корабельного флота противника вести огонь подавляются, подавляются нашей артиллерией в ответ. Общая ситуация — контролируемая", — сказал он.