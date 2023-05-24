Украинская авиация изменится: Зеленский после Ставки анонсировал новую концепцию развития ВВС

Владимир Зеленский собрал Ставку. Военное руководство страны говорило о новых типах самолетов, которые получит Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Очередная Ставка. Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ "Хортица" и "Таврия", — рассказал президент.

По его словам, в Минобороны рассказали о состоянии снабжения боеприпасами передовых подразделений и резервов.

"Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина уже приступила к работе над концепцией развития своей авиации "с учетом перехода на новые типы самолетов".

"Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и тому подобное", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о том, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Там заявили, что сейчас идет подготовка специалистов к началу тренировок.

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