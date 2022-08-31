Украинская авиация "минусировала" 117 россиян и четыре склады боеприпасов

Украинская авиация отработала 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.
Об этом пишет оперативное командование «Юг»
По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска «отминусовано» 117 россиян, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, три реактивных системы залпового огня «Град», самоходную пушку «Гиацинт-С», самоходную гаубицу «Мста- ,
Также уничтожены 18 единиц автобронетехники и четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.
Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.
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