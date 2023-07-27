Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 27.07.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот девятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Об этом сообщает Генштаб в социальных сетях.

За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гута Студенецкая, Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Охримовка, Стрелка, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия южнее Новоселовской Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Двухлетней, Западной, Фиголовке, Табаевке, Тополе и Подоле Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка — Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял напрасные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах Ровно, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое, Левадное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области и Ивановка Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских окупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте относительно начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что замминистра обороны Анна Маляр заявила, что нельзя измерять эффективность Вооруженных сил только километрами. Потому что эффективность – это гораздо более широкое понятие.

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