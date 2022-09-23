Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу

В течение прошедшего дня по украинским позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта и глубже, в тылу, нанесены пять авиационных и один ракетный удар.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Из реактивной системы залпового огня "Смерч" обстреляна прибрежная полоса Куцурубской территориальной общины. Без человеческих утрат.

В ответ авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по украинским позициям.

Напомним, по мнению Марка Фейгина, сейчас Кадыров и Пригожин соберут еще 15 тысяч – и вот это будет последний резерв. Ядерное оружие – последний вариант для Путина в войне с Украиной. Перед этим может быть всеобщая мобилизация.

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