Украинская авиация нанесла 14 ударов по скоплению врага и три – по зенитно-ракетным комплексам противника – Генштаб

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди детей и взрослого гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спирногт и Дибровы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка на Луганщине и Торском, Верхнекаменном, Спорном и Раздолевке — Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Клищиевка, Донецк.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Маринки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Угледар, Пречистовка, Нескучное и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малиновка, Красное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области; Дмитровка, Тягинка, Садовое, Днепровское, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами, которые негативно влияют на него, являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Ранее аналитики The New York Times писали, что по всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.