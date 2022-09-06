Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

В течение боевого дня в районе Высокополья продолжалась разведывательная деятельность с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10". Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения шпиона уничтожен.

В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать украинские позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52.

А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Также читайте Украинская авиация нанесла на юге 21 удар по опорным и командным пунктам врага

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

Читайте также:

Все об "хлопке" в Крыму: Юрий Игнат - об аэродромах, авиации и ПВО врага