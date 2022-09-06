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Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага

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Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага

Генштаб ВСУ

Ракета "Искандер", которую враг выпустил по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

В течение боевого дня в районе Высокополья продолжалась разведывательная деятельность с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10". Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения шпиона уничтожен.

В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать украинские позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52.

А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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