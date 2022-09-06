Ракета "Искандер", которую враг выпустил по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.
В течение боевого дня в районе Высокополья продолжалась разведывательная деятельность с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10". Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения шпиона уничтожен.
В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать украинские позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52.
А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.
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