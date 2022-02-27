Украинская авиация перехватила российские штурмовики в небе над Киевом

Украинская авиация перехватила российские штурмовики в небе над Киевом

Армии удалось сорвать высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Авиация украинских воздушных сил за прошедшие сутки осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

"В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям", – сообщила она.

Как сообщалось, в Василькове, по информации местных, во время обстрелов оккупационными войсками РФ одна из ракет попала в школу-интернат.