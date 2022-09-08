Украинская авиация помолотила российских оккупантов: уничтожен состав ГСМ, командный пункт и несколько десятков воинов

В результате были "подпорчены" командный пункт, склад, техника и несколько десятков самих оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми -24), а также пять БпЛА", — говорится в сообщении Генштаба.

В результате работы украинской артиллерии и ракетчиков за текущие сутки поражен вражеский командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

Напомним, что украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25.

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