Украинская авиация уничтожила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники противников

Новости Украины: авиация уничтожила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 россиян, 152 мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага – доразведываются.
Напомним, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.
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