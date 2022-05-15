Украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов — Генштаб

Для украинских пилотов минувшие сутки были удачными.

Им удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт оккупантов вместе с техникой и личным составом.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, был уничтожен взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника", — сообщают в Генштабе.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил было сбито 8 воздушных целей: семь БпЛА типа “Орлан-10, 1 самолет.

Напомним, что украинские военные приземлили российский истребитель (вероятно, Су-30 или Су-34) в небе над Харьковщиной. Это уже 201-й самолет кафиров, сбитый с начала полномасштабных военных действий. Кроме того, в этот день противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных сил сбила 7 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Читайте также: