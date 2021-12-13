Украинская авиация ужесточила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

"ВСУ готовы к любому развитию событий", заверили в Минобороны.

Из-за возможного вторжения Российской Федерации в Министерстве обороны Украины принимаются меры по усилению воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, ситуация вблизи украинских границ остается сложной. РФ периодически прибегает к практике опрокидывания и накопления военных подразделений для того, чтобы "поддержать напряжение в регионе и давление на соседние государства".

В Минобороны подчеркивают, они фиксируют постепенное опрокидывание российских подразделений, вооружения и военной техники в границу с Украиной. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия страной-агрессоркой происходят систематически, чтобы "помешать свободному судоходству в Азовском море".

"Очередные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Учитывая военно-политы обстановка, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", — сообщили в министерстве.

Также в Минобороны уверяют, "ВСУ готовы к любому развитию событий, готовы защищать Украину и давать отпор".

Напомним, главы МИД стран "Большой семерки" пообещали, что РФ будет "дорого стоить" вторжение к украинской территории. Они призвали Кремль к "деэскалации" вблизи границ Украины.

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