Украинская авиация сбила российский истребитель Cу-35: детали

Российский истребитель

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Воздушные силы официально подтвердили, что сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в среду, 8 июля.

«8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Cу-35! Слава Украине! Вместе к победе!» — говорится в сообщении.

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Что известно о Су-35

Заметим, что Су-35 — советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. В первой половине 90-х годов было выпущено 12 прототипов, впоследствии программу свернули. Впрочем, в 2005 году было решено возобновить разработку Су-35. Тогда он получил индекс Су-35БМ.

Напомним, днем 8 июля Воздушные силы сообщили о потерях российской авиации. В командовании заявили о сбитии самолета, но не указали, какого именно.

По данным Генерального штаба, с начала 2022 года Россия потеряла 436 самолетов и 353 вертолета. Такую статистику обнародовали 8 июля 2026 года.

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