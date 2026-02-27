ТСН в социальных сетях

Украина
83
1 мин

Украинская баллистическая ракета FP-7 прошла испытания: видео

Совладелец оружейной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал кадры с запуском баллистической ракеты с дальностью 200 км.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Украинская ракета FP-7

Украинская ракета FP-7 / © скриншот с видео

Украинская компания Fire Point, которая является производителем ракеты «Фламинго», провела испытания баллистической ракеты FP-7.

Видео запусков украинской баллистики опубликовал на платформе Х совладелец оружейной компании Денис Штилерман.

На опубликованных кадрах видно, как украинская баллистическая ракета стартует с пусковой площадки и стремительно набирает высоту.

«Поздравляем FP7», — коротко прокомментировал опубликованные кадры Штилерман, добавив в конце смайлик.

Больше никаких испытаний об испытаниях не сообщается.

Ранее Денис Штилерман сообщал о подготовке к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP-7.

По его словам, если государство предоставит необходимое финансирование и заказ, массовый выпуск этих ракет — в масштабах сотен единиц ежемесячно — реально запустить уже с мая 2026 года.

Что известно о ракете FP-7

FP-7 позиционируется как украинский аналог ракеты С-400, но благодаря композитной конструкции имеет другие технические параметры.

Ее заявленная дальность — 200 км, скорость — 1500 м/с, а боевая часть весит 150 кг. Круговое вероятное отклонение от цели составляет около 14 метров.

Напомним, параллельно Fire Point работает над еще одной моделью баллистической ракеты FP-9. имеющей боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км. Тестовые испытания баллистики, которая способна ударить по Москве и Петербургу, тоже должны были состояться в феврале этого года.

