Украинская баллистическая ракета "Сапсан" пойдет в серийное производство - военный аналитик

Ракетный удар

Реклама

Украинская баллистическая ракета «Сапсан», которая недавно была применена для поражения российского военного объекта, пойдет в серийное производство.

Об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в колонке для LIGA.net.

По его словам, в Минобороны заверили, что для этого нет никаких препятствий.

Реклама

«Можно предполагать, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации», — подчеркнул Валентин Бадрак.

Он добавил, что ВСУ нуждаются хотя бы в 300-500 баллистических ракет, чтобы дотянуться до наиболее важных элементов оборонного потенциала России.

Какие характеристика «Сапсана»

По информации аналитика, украинский «Сапсан» во время испытаний достиг скорости в 5,2 маха (около 6370 км/ч). Для сравнения: американская ракета ATACMS, которую россиянам не удается перехватить, имеет скорость примерно 3 маха, а российский «Искандер-М» — около 6 махов.

Как отметил Бадрак, известно, что украинская ракета имеет боевую часть весом 480 кг. Для сравнения у уже упомянутой ATACMS масса боевой части в фугасной версии составляет 227 кг.

Реклама

Ранее этот эксперт сообщал, что в середине мая состоялись испытания в боевых условиях баллистической ракеты, которая преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Что известно об украинской ракетной программе

Ракетная программа в Украине существует много лет, еще в 2016-м было известно об украинской баллистической ракете «Сапсан».

Как рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, эту ракету даже хотела купить Саудовская Аравия. Но этот проект не довели до конца, как отметил Романенко, из-за активного противодействия России.

В ноябре прошлого года директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров подтвердил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами и отметил, что они могут появиться у Сил обороны уже в 2025 году.

Реклама

По его словам, он видел летные испытания отечественных ракет и «результаты есть».

Недавно бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предположил, что летом 2025 года Украина может начать пуски собственных ракет по территории РФ. Он верит в способность ракетной программы сорвать летнее наступление оккупантов.

Напомним, в августе 2024 года президент Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы испытали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты, по его словам, было успешным.