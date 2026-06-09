Украинская баллистика будет бить почти на 900 км: какие города России под прицелом

Украинская баллистическая ракета FP-7

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Украина приближается к созданию собственных баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии до 850 км. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап оценил потенциальные зоны поражения и перечень российских городов, которые окажутся под прицелом.

Об этом пишет «Телеграф».

По словам Криволапа, сейчас этап летных испытаний проходит зенитная ракета FP-7. Параллельно специалисты ведут разработку более мощной модификации — FP-9. Обе ракеты относятся к баллистическому типу.

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«Эта ракета еще не зашла на летные испытания, потому что на них зашла только FP-7, которая летает на 200 километров и сейчас нужно подтвердить эту дальность. FP-9 будет иметь заявленную дальность 850 километров», — рассказал авиаэксперт.

Стоит отметить, что такая дальность потенциально охватывает не только Крымский мост или Москву. В радиус действия также попадает ряд промышленных предприятий и нефтеперерабатывающих объектов, которые уже ранее становились целями украинских дронов. Среди них:

Туапсинский НПЗ,

Ярославский НПЗ,

Астраханский газоперерабатывающий завод,

предприятия оборонно-промышленного комплекса в Туле,

авиационные заводы в Таганроге и другие объекты.

Кроме Москвы, в зоне потенциального поражения могут оказаться Белгород, Курск, Воронеж, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Орел, Краснодар, Калуга, Рязань, Саратов, Пенза, Ярославль и Нижний Новгород. При этом точное расстояние до конкретных целей будет зависеть от места запуска ракеты.

По оценке Криволапа, начало летных испытаний может состояться уже в июне — июле. Предварительно известно, что FP-9 может иметь дальность полета 850 — 855 км, развивать скорость около 2200 м/с, иметь точность поражения на уровне 20 м и боевую часть весом примерно 800 кг.

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Что известно об украинских баллистических ракетах?

Напомним, 3 июня руководитель фонда «Повернись живим» Тарас Чмут заявил, что Украина уже применяет собственные баллистические ракеты дальностью 800 — 900 км по территории РФ. Разработки ведутся государственными и частными компаниями, но из-за технологической сложности массовое производство пока не налажено.

В свою очередь соучредитель оружейной компании Fire Point Денис Штилерман спрогнозировал, что украинская баллистическая ракета FP-9 может нанести удар по Москве уже этим летом или в начале осени 2026 года. Сейчас у ракеты готовы все компоненты, кроме двигателя, испытания которого запланированы на июнь. После подтверждения успешной работы двигателя компания планирует перейти к тестовым полетам, в частности в сторону российской столицы.

А президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что страна вплотную приблизилась к созданию собственных баллистических ракет. Он отметил, что поскольку российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, Украина масштабировала производство дронов и планирует все больше переносить войну на территорию РФ, чтобы жители российских городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, почувствовали последствия агрессии на собственном опыте.

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