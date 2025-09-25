Украинская беженка показала, как ее семью приняли в Германии, и получила волну критики

Условия проживания украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

Реклама

Киевлянка Настя Заварихина опубликовала видео, где показала условия, в которых ее семью — мужа и годовалого сына — разместили в немецкой земле Гессен. Некоторые пользователи раскритиковали украинку.

Своим опытом Настя поделилась в TikTok.

По словам женщины, людей в центре было немного, поэтому вместо палатки ее семье предоставили отдельную комнату. Там они находились с четверга по понедельник.

Реклама

«Пока мы проходили первичную регистрацию, нам давали бутерброды, нас поили чаем и все было очень круто», — рассказала Настя.

После нескольких дней в Гессене семью перевезли в Нижнюю Саксонию, в небольшой городок, который киевлянка сравнила с украинским Трускавцом.

Настя отметила, что там семью хорошо кормили, обеспечили продуктовыми наборами, в том числе и для ребенка. Впоследствии они получили отдельную комнату в общежитии.

«У нас есть своя кухня, ванная, туалет, нам дали новую бесплатную детскую кроватку. Все новое, все чистое, все круто, ванная очень чистая, все прям класс. Мы очень благодарны Германии, это очень крутые условия, спасибо!» — поделилась украинка.

Реклама

Из комментариев стало понятно, что до Германии семья жила в Нидерландах с временной защитой. Однако, как объяснила Настя, семья отказалась от нее, ведь даже имея работу, не имела возможности поселиться в отдельном жилье.

Под видео пользователи активно делились своими мыслями. Часть отметила, что семье повезло попасть в такие условия, ведь это не всегда случается. Другие же задали Насте много вопросов — в частности, как ее мужу удалось выехать из Украины и почему он не служит в армии. Женщина объяснила, что муж был ранен во время защиты Украины и исключен из воинского учета.

В комментариях также писали:

«Побывал на войне, был ранен, списан и, возможно, еще и группа есть. Какие еще могут быть вопросы?! Неужели человек прилепить на себя табличку должен, что он списанный военный после ранения и еще написать где, когда, куда было ранение и какой орган отсутствует?!»

«Уважаемая, живут здесь и в палатках, и туалет на улице, и душ. Это вы не на тот поток попали».

«Впервые слышу положительный отзыв — обычно одни недовольства».

«Это уже похожи на украинцев… А не те, которым все плохо, все пропало, Германия гов*о и т.д. и т.п…».

Дата публикации 10:09, 25.09.25 Количество просмотров 19 Беженка из Киева показала условия в Германии и получила волну критики

К слову, в Германии премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер заявил, что пришло время обсуждать возвращение трудоспособных украинцев на Родину. Он отметил, что несмотря на отсутствие мира, украинцы должны обеспечивать безопасность своего государства. Зедер также сообщил, что уровень трудоустройства среди украинских беженцев в Германии значительно ниже, чем в других странах ЕС.