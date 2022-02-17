Украинская делегация инициировала срочное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе

Украина предложила привлечь представителей стран Нормандского формата к участию в мониторинге и верификации соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Из-за значительного усиления обстрелов на Донбассе украинская делегация в трехсторонней контактной группе инициировала срочное внеочередное заседание ТКГ и рабочей группы по безопасности.

Об этом пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook.

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Как отмечает пресс-служба украинской делегации, сегодня, 17 февраля, в результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены, в частности, здание детского сада в районе Станицы Луганской, а также двор Врубовского лицея. В обоих зданиях во время обстрелов находились ученики и персонал.

"В связи с этим Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", — говорится в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ предложила привлечь представителей стран Нормандского формата к участию в мониторинге и верификации соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

"Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", — подчеркнула украинская делегация.

Напомним, в зоне проведения Операции объединенных сил ситуация остается неспокойной. С утра 17 февраля незаконные вооруженные формирования изготавливают из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В результате обстрелов оккупантов ранены украинские военные и гражданские.

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