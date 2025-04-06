Украинская делегация отправится в США на переговоры по минеральному соглашению

Соглашение о полезных ископаемых. / © ТСН.ua

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На следующей неделе Украина направит в Вашингтон делегацию для обсуждения нового проекта соглашения с США о сотрудничестве в сфере добычи стратегически важных минералов.

Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Associated Press во время рабочей поездки на север страны.

В состав украинской группы войдут представители Министерства экономики, финансов, юстиции и иностранных дел. Цель — начать технические консультации, определить “красные линии” и согласовать принципы потенциального сотрудничества.

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Свириденко отметила, что нынешний текст документа — лишь видение юридической команды Минфина США, а не согласованная позиция сторон. Украина работает над формированием собственной переговорной позиции и привлечением внешних консультантов — юридических, финансовых и инвестиционных.

Противоречивый проект и растущее напряжение

Разработка нового соглашения стала причиной дискуссий как внутри страны, так и в отношениях Киева и Вашингтона. После утечки проекта соглашения в украинский парламент ряд политиков раскритиковали документ как попытку США получить чрезмерный контроль над украинскими природными ресурсами.

Обновленная версия соглашения, направленная Киеву из Вашингтона, предусматривает создание фонда для работы с минеральными ресурсами, однако его структура и роль Украины в управлении остаются непонятными. По словам аналитиков, Киев в проекте фигурирует скорее как формальный участник. Украина планирует обжаловать это во время переговоров, ссылаясь на ранее согласованную рамочную модель.

О чем идет речь в соглашении

США проявляют интерес к более чем 20 видам стратегического сырья, которое имеет Украина, в частности титана, лития и урана. Эти материалы критически важны для оборонной, авиационной и энергетической индустрии.

Ранее обсуждалась идея создания совместного инвестиционного фонда, куда Украина должна направлять до 50% будущих доходов от добычи национальных ресурсов, включая нефть, газ и полезные ископаемые.

Хотя встреча в Белом доме сорвалась, украинская сторона, по словам Свириденко, до сих пор настроена подписать рамочное соглашение, считая его шагом к усилению стратегического партнерства с США и получению поддержки в войне против России.

“Это новый этап в отношениях с США — этап, который требует привлечения экспертов во многих отраслях”, — подчеркнула Свириденко.

Рамочное соглашение, которое так и не было формально подписано, предусматривало, что доходы от использования природных ресурсов будут направляться в специальный фонд для восстановления Украины. Речь шла не о передаче права собственности или контроле над этими ресурсами Соединенным Штатам.

“Мы четко настроены на то, чтобы финальный вариант соглашения после переговоров полностью отвечал стратегическим интересам Украины”, — отметила Юлия Свириденко. — “Опыт работы над предыдущим меморандумом показал, что наши команды способны находить сбалансированные решения, которые устраивают обе стороны”.

Напомним, условия нового соглашения о полезных ископаемых, которое предложили США, ставят под удар членство Украины в ЕС.