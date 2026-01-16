Украинская делегация проведет переговоры с США: что будут обсуждать

Украинская делегация проведет переговоры с США: / © Associated Press

Украинская делегация завтра проведет в Майами решающие переговоры с США по двум стратегическим соглашениям о безопасности и экономическом развитии общим объемом до 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства. Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции „Слуга народа“ Давида Арахамии», — отметила Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, основной целью визита является доработка договоренностей с американскими партнерами, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что эти документы, соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании, могут быть официально подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, ранее мы писали, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующий этап — его финализация на самом высоком уровне.

Также Европа и США в Париже согласовали гарантии безопасности для Украины. Союзники представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории Украины после прекращения огня.