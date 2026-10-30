Украинская делегация уже в Олешках: началась эвакуация мирного населения

Олешки

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Украинская делегация безопасно добралась до Олешков. Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

Об этом сообщил Давид Арахамия, глава парламентской фракции провластной партии «Слуга народа».

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В свою очередь премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что для жителей Олешков, которые возвращаются в Украину, места в разных регионах уже подготовлены.

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«На сегодня Министерство регионов в тесной координации с Офисом омбудсмана, с Херсонской ОВА, Министерством здравоохранения 24/7 мы все занимаемся этим процессом. До 14:00 сегодня планируется завершить предварительное медицинское освидетельствование тех людей, которые будут выезжать на территорию Украины», — сказал Корецкий во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что после первичного медосмотра информация будет передана в Минздрав, чтобы качественно подготовить встречу людей.

«Далее они по сложному маршруту попадают на территорию Белоруссии и из Белоруссии переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и Киевской области будут проходить повторные осмотры и оказание первичной медицинской помощи, обеспечение всеми необходимыми средствами на первых порах — одежда, санитарные вещи. А дальше будет размещение этих людей в тех или иных регионах. Мы уже все помещения подготовили», — объяснил он.

«Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего», — написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Эвакуация людей из Олешек — что известно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со стороны Украины координирующий гуманитарную миссию в оккупированных РФ Олешках, утром в четверг, 29 октября, сообщил об успешном течении разминирования дорог, необходимых для эвакуации населения, а также о формировании гуманитарного груза, который должен быть доставлен 30 октября.

Режим прекращения огня в районе Олешек начался в три ночи по киевскому времени во вторник, 27 октября, и будет действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября. За это время должны доставить гуманитарную помощь, а также эвакуировать желающих, ведь в городе острый дефицит продуктов и медикаментов.

Договоренность о «режиме тишины» между Украиной и РФ была достигнута 23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, вывоз людей из Олешек будет происходить как на подконтрольную Украине территорию, так и на контролируемые Россией территории — по их желанию.

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