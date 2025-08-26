Украинская диаспора в США формирует повестку дня восстановления: итоги форума Freedom Means Business

Реклама

Событие собрало более 180 участников – представителей правительственных институций, дипломатического корпуса, бизнеса, медиа, ветеранских организаций и украинской диаспоры. Главными темами стали финансирование восстановления Украины, гуманитарное разминирование и информационная безопасность, как ключевой фактор доверия инвесторов и партнеров.

Первый блок дискуссий касался финансирования инфраструктуры. По оценкам Всемирного банка по состоянию на 2025 год, стране необходимо по меньшей мере $524 млрд в течение следующего десятилетия. Часть этой суммы можно аккумулировать через диаспорные инвестиции, прямые иностранные вложения и совместные фонды развития. Второе направление было посвящено гуманитарному разминированию: более 23% территории Украины остаются опасными, а расходы на разминирование составят около $37 млрд. Третий блок сосредоточился на вопросах информационной безопасности и свободы слова, рассматриваемых как элемент экономической устойчивости. Участники подчеркнули, что в условиях гибридных угроз именно контроль над информационными потоками формирует доверие к государству и определяет его место в глобальной конкуренции.

Среди ключевых спикеров – Влад Скоц, меценат, американский предприниматель украинского происхождения, основатель и президент USKO Inc., а также основатель и руководитель Ukrainian American House. Он является инициатором форума и принимает непосредственное участие в организации мероприятия. В своем выступлении Скоц подчеркнул: «Настоящие изменения начинаются с лидерства, подтверждаемого поступками. Я начинал без связей, но с верой. Сегодня мы должны использовать каждый ресурс, чтобы продвигать украинские стратегические интересы и делать страну более сильной в мире. Победа выстраивается не только на фронте, но и за столами переговоров, в кабинетах власти и в сердцах тех, кто готов действовать».

Ukrainian American House, основанный в 2018 году, прошел путь от культурной инициативы диапоры к многофункциональной институции, реализующей экономические, гуманитарные и образовательные проекты. Организация стала влиятельной площадкой для развития украинско-американского партнерства и привлечения диаспоры к процессам восстановления. Ukrainian American House также развивает направление публичной дипломатии, выступая посредником между украинскими комьюнити в США и американскими институциями. Такая многоуровневая работа позволяет позиционировать диаспору как активного участника восстановления, а не только наблюдателя.

Форум имеет устойчивую институциональную поддержку. Генеральным организационным партнером этого года стала компания USKO Inc.. Это одна из лидирующих логистических сетей в США, работающая на рынке 19 лет и обеспечивающая масштабные грузовые перевозки. Именно благодаря управленческому ресурсу USKO Inc. форум получил возможность работать на стабильной основе.

Freedom Means Business продолжает сохранять высокий уровень участников. В предыдущие годы среди его спикеров были экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сенатор от Калифорнии Алекс Падилья и другие влиятельные политики и бизнесмены. Нынешняя программа завершилась концертом украинской группы KAZKA возле Капитолия штата Калифорния, собравшей более 5 тысяч зрителей. Культурная часть стала дополнением к бизнес-дискуссиям, подчеркнув, что публичная дипломатия имеет не только экономическое и оборонное, но и культурное измерение.