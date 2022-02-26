Украинская диаспора в США перечислила 1 млн долларов для морпехов Мариуполя

Деньги направят на закупку снаряжения.

Украинцы сейчас получают помощь по всему миру как моральной поддержкой, так и материальной. Так, украинская диаспора в США перечислила для морской пехоты Мариуполя, где сейчас идут бои, 1 млн долларов.

Об этом сообщает волонтер, руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.

"1 000 000 долларов США. Именно столько, мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Ильянойского уезда. Слава Украине! А мы, тем временем, будем делать «смерть врагам»!", — написал волонтер.

Отметим:

По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

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Напомним: