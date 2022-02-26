Украинская диаспора в США перечислила 1 млн долларов для морпехов Мариуполя

Деньги направят на закупку снаряжения.
Украинцы сейчас получают помощь по всему миру как моральной поддержкой, так и материальной. Так, украинская диаспора в США перечислила для морской пехоты Мариуполя, где сейчас идут бои, 1 млн долларов.
Об этом сообщает волонтер, руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.
"1 000 000 долларов США. Именно столько, мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Ильянойского уезда. Слава Украине! А мы, тем временем, будем делать «смерть врагам»!", — написал волонтер.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.