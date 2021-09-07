Украинская фарминдустрия преодолевает вызовы коронакризиса и продолжает рост - исследование

Фармацевтическая индустрия Украины сейчас испытывает значительный подъем – не только потому, что специфика деятельности позволила ей легче пройти через испытания 2020 года, но и благодаря внедрению перспективных технологий производства и менеджмента.

Об этом говорится в справочнике "Фармацевтика Украины 2021", который компания Top Lead подготовила в партнерстве с фармацевтической компанией "Дарница" и при поддержке аналитического проекта Business Views.

Согласно материалам справочника, двадцатка крупнейших компаний отрасли в 2020 году смогли повысить продажи продукции, а более половины из них увеличили свое присутствие на рынке лекарственных средств. По состоянию на начало текущего года объем этого рынка оценивался в 4 миллиарда долларов. Среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который к началу пандемии составлял 12,6%, незначительно замедлился – до 7,9%. Но на фоне других секторов экономики это стало чуть ли не рекордным показателем.

По мнению председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей устойчивостью к глобальным экономическим потрясениям фармацевтика – как в Украине, так и вообще – обязана высокой степени внедрения инноваций. Перед началом пандемии украинские фармакологические компании инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в целом 1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и предотвратить дефицит лекарств во время локдауна.

Исполнительный директор Top Lead Станислав Шум подчеркнул, что фарма занимает одну из лидерских позиций среди других отраслей по производительности: на одного работника приходится почти 1,4 млн грн ВВП. Из-за этого работа в фармацевтической индустрии остается одной из лучше всего оплачиваемых, а это, в свою очередь, привлекает высококлассные кадры.

При таких благоприятных условиях доля лекарственных средств украинского производства, как свидетельствуют данные из справочника "Фармацевтика Украины 2021", за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте. Кроме того, хотя импорт лекарств преобладает в сфере внешней торговли, с 2015 года объемы экспорта также существенно увеличились и достигли 235 млн долларов.

Кроме позитивных тенденций в сугубо экономическом разрезе, авторы справочника отмечают также повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. Это направление также стало более инвестиционно привлекательным на фоне карантинных ограничений 2020 года. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов, популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами. По прогнозам экспертов, приведенных в исследовании "Дарницы" и Business Views, к 2026 году доля цифровой коммерции в этой сфере достигнет не менее 15%.

Авторы справочника отмечают, что при условии соблюдения определенного курса – углубление законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства – украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала.

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