Украинская фирма поставляла продукты в "ДНР" и поддерживала террористов финансами: фото

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили украинскую продовольственную компанию, которая поставляла продовольствие в так называемую ДНР, платила налоги террористам и перечислила часть полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х годов в Донецкой области, которая занималась дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину. Однако часть активов осталась на временно оккупированной территории востока Украины.

Владелец компании наладил сбыт продовольствия через аффилированные коммерческие структуры, находившиеся в захваченных районах.

Уплачивая "налоги" террористам, предприятие перечислило в ДНР более 4 млн в гривневом эквиваленте. Также зафиксировано, что фирма осуществляла "отчисления" в "фонд" террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

По адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине и в помещениях фигурантов были проведены обыски, в ходе которых обнаружена документация, подтверждающая сотрудничество с оккупационной администрацией в Донецкой области.

Открыто уголовное производство по ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), решается вопрос о сообщении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, российский президент Владимир Путин включил в состав своей армии боевиков из временно захваченных территорий Луганской и Донецкой областей.

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