«Украинская команда» передала большую партию дронов-самолетов батальону «Ахиллес» 92 ОШБ

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Друзья, благодаря вам «Украинская команда» увеличивает партии дронов, которые передает защитникам. А это значит, что еще больше беспилотников полетят на головы оркам. Большую партию дронов-самолетов мы передали батальону ударных беспилотников и авиакомплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады», - говорится в сообщении «Украинской команды».

В волонтерском штабе отмечают, что бойцы батальона «Ахиллес» с первых дней войны стойко рубятся на тяжелом Авдеевском направлении.

«Вместе с дронами мы с вами передали защитникам катапульту и ретранслятор. Чтобы били далеко и точно. А это они умеют хорошо», – отметил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Бойцы «Ахиллеса» поблагодарили Артура Палатного и всех, кто помог получить дроны.

«Искренне благодарим «Украинскую команду». Спасибо каждому и каждой из вас. Друзья, вместе с вами мы приближаем победу!» – заявил руководитель батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Ранее «Украинская команда» привезла большие дроны-самолеты на передовую на Бахмутское направление. Беспилотники, на которые собирали все украинцы, получили бойцы батальона «Свобода» 4 штурмовой бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины.

Как известно, «Украинская команда» продолжает сбор на 200 больших дронов-самолетов для защитников на передовой.

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