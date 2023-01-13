«Украинская команда» передала военным специальные комплекты формы из Германии, - Артур Палатный

Волонтерский штаб «Украинская команда» передал специальные комплекты формы из Германии украинским защитникам, выполняющим задачу в непосредственной близости к врагу.

Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

«Сегодня «Украинская команда» передает специальные комплекты одежды нашим воинам одного из Легионов. Эти специальные костюмы мы получили из Германии от наших партнеров. Комплекты спецодежды помогут нашим защитникам, выполняющим задачу в непосредственной близости к врагу, оставаться незамеченными, а главное, в тепле. А значит, сохранят их жизнь», - отметил Палатный.

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» организовала сбор 2 миллионов гривен и приобрела для бойцов Центра специальных операций дроны-камикадзе. Они уже уничтожают вражескую технику в самых горячих точках.