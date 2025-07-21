Украинская модель, найденная в тяжелом состоянии в Дубае, рассказала свою историю поклоннице Путина

Мария Ковальчук

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Украинскую модель Марию Ковальчук нашли без сознания в Дубае в марте. У нее были сломаны руки и ноги. Неожиданно Мария дала интервью Ксении Собчак, являющейся российской пропагандисткой.

В этом интервью Ковальчук рассказала, что произошло.

Она отрицала официальную версию следствия о том, что ее могли продать. Модель утверждает, что приехала в Дубай просто отдохнуть.

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Версия событий от Марии Ковальчук

Как выяснилось из интервью, Мария, которая проходит реабилитацию в Норвегии, «поехала в Дубай праздновать День рождения подруги и делать фотосессию». После отъезда подруг она осталась одна. Во лбу отеля девушка встретила знакомого, с которым раньше общалась в караоке-клубе. Он предложил ей переночевать в их номере и пообещал помочь с частным самолетом в Таиланд.

«Я рассказала, что у меня прогорел билет и сейчас нет возможности двигаться куда-то дальше. У меня завершилась бронь в гостиничном номере — и они предложили помощь, мол, могу с ними пойти в их номер, а дальше Артем спросит отца, чтобы тот дал ему воспользоваться частным самолетом, чтобы мы все вместе полетели в Таиланд. То есть, молодая веселая компания, почему бы и нет», — вспоминает Мария Ковальчук.

По словам модели, в гостиничном номере начался ужас: мужчины употребляли алкоголь, нюхали белое вещество, вели себя агрессивно, угрожали и говорили, что «она принадлежит им».

Бегство и загадочные обстоятельства

В какой-то момент Марии удалось скрыться и укрыться в недостроенном доме, однако после этого ее память обрывается. Следующее, что она помнит, это помощь прохожих. Девушка предполагает, что ее либо сильно избили, либо сбросили с высоты. Факты сексуального насилия она не подтвердила.

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Среди главных фигурантов дела Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена, а также несколько россиян и белорусов. Полиция Дубая заявила, что модель травмировалась после падения со стройплощадки, однако украинские правоохранители рассматривают дело как возможную торговлю людьми.

Напомним, украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту торговли людьми по делу Марии Ковальчук. Сейчас Мария передвигается с помощью инвалидной коляски и костылей. Ее мать ранее заявляла, что после исчезновения девушку нашли только через 10 дней без телефона и документов и что семье предлагали $2 млн за молчание. Также родные модели считают, что ход следствия блокируется из-за влияния родителей фигурантов.