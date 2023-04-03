Украинская молитва в Покровском соборе и президентские выборы в Черногории: главные новости ночи 3 апреля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 апреля 2023 года:
- Обстрел Константиновки "Ураганами": количество пострадавших возросло Читать далее –>
- Впервые за десятки лет: в Покровском кафедральном соборе прочитали молитву на украинском языке Читать далее –>
- В Черногории прошли президентские выборы: кого избрали Читать далее –>
- Концерн Rheinmetall строит центр обслуживания для танков, которые Запад передает Украине Читать далее –>
- Разрушительное торнадо в США: количество погибших возросло до 32 Читать далее –>
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