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Украинская молитва в Покровском соборе и президентские выборы в Черногории: главные новости ночи 3 апреля

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Украинская молитва в Покровском соборе и президентские выборы в Черногории: главные новости ночи 3 апреля

Черногория избрала нового президента / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 апреля 2023 года:

  • Обстрел Константиновки "Ураганами": количество пострадавших возросло Читать далее –>
  • Впервые за десятки лет: в Покровском кафедральном соборе прочитали молитву на украинском языке Читать далее –>
  • В Черногории прошли президентские выборы: кого избрали Читать далее –>
  • Концерн Rheinmetall строит центр обслуживания для танков, которые Запад передает Украине Читать далее –>
  • Разрушительное торнадо в США: количество погибших возросло до 32 Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1214
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