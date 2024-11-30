Украинская нация может исчезнуть через 180 лет: известный врач о демографической ситуации

Ольга Богомолец отметила, что в Украине сейчас идет безумное, катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости, при таких условиях украинцы могут исчезнуть, даже не считая потерь на войне и эмиграции.

Украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация остается неизменной.

Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире "Вечер.LIVE".

Богомолец отметила, что в Украине сейчас идет безумное, катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости. При таких условиях, как говорит врач, украинцы могут исчезнуть, даже не считая потерь на войне и эмиграции.

"Это шесть поколений по 30 лет – ноль украинцев остается. То есть, конечно, территории останутся, кто-то на них будет сеять зерно, кто-то будет, но это будут уже не украинцы", – отметила врач.

Напомним, с начала большой войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть. Все это – из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН.

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