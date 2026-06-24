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- Украина
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Украинская область вздрогнула от атаки РФ: "прилет" по предприятию
Несмотря на масштабный пожар из-за российской атаки, обошлось без погибших и раненых.
Российские дроны 24 июня атаковали промышленный объект в Полтавском районе. На месте попадания возник пожар.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич.
Вражеские беспилотники нанесли удар по одному из промышленных объектов в Полтавском районе. Как сообщили в ГСЧС, пожар, вспыхнувший в результате атаки, уже ликвидирован.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, 20 июня враг также атаковал Полтавский район, убив двух человек. Еще 13 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. Оккупанты попали по территории двух предприятий, повредив здания, автомобили и окрестные жилые дома. Из-за удара также возникли перебои с электроснабжением.