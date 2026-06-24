Украинская область вздрогнула от атаки РФ: "прилет" по предприятию

Российские дроны / © ТСН

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Российские дроны 24 июня атаковали промышленный объект в Полтавском районе. На месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич.

Вражеские беспилотники нанесли удар по одному из промышленных объектов в Полтавском районе. Как сообщили в ГСЧС, пожар, вспыхнувший в результате атаки, уже ликвидирован.

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Обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 июня враг также атаковал Полтавский район, убив двух человек. Еще 13 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. Оккупанты попали по территории двух предприятий, повредив здания, автомобили и окрестные жилые дома. Из-за удара также возникли перебои с электроснабжением.

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