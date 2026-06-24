ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1341
Время на прочтение
1 мин

Украинская область вздрогнула от атаки РФ: "прилет" по предприятию

Несмотря на масштабный пожар из-за российской атаки, обошлось без погибших и раненых.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Российские дроны

Российские дроны / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские дроны 24 июня атаковали промышленный объект в Полтавском районе. На месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич.

Вражеские беспилотники нанесли удар по одному из промышленных объектов в Полтавском районе. Как сообщили в ГСЧС, пожар, вспыхнувший в результате атаки, уже ликвидирован.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 июня враг также атаковал Полтавский район, убив двух человек. Еще 13 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. Оккупанты попали по территории двух предприятий, повредив здания, автомобили и окрестные жилые дома. Из-за удара также возникли перебои с электроснабжением.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie