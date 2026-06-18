ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
617
Время на прочтение
1 мин

Украинская область вздрогнула от взрывов: "прилеты" натворили беды, есть пострадавший

Ночная атака дронов повлекла за собой разрушения в двух районах области и обесточивание потребителей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Российский дрон «Шахед»

Российский дрон «Шахед»

Дополнено новыми материалами

Полтавская область в ночь на 18 июня оказалась под массированным ударом российских дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в объекты энергетики, промышленности и дом, есть раненый.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивныч.

Ночью российские войска атаковали два района области. В Полтавском районе под удар попали промышленное и частное предприятие. В результате атаки повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, российские беспилотники попали в частное здание и объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло отключение электроэнергии. Бригады АО «Полтаваоблэнерго» уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Миргородском районе из-за падения БпЛА повреждены складские помещения.

В обоих случаях обошлось без погибших и дополнительных пострадавших.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Киеве и области, Очакове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Полтаве, Запорожье и Одесской области.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
617
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie