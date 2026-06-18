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- Украина
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Украинская область вздрогнула от взрывов: "прилеты" натворили беды, есть пострадавший
Ночная атака дронов повлекла за собой разрушения в двух районах области и обесточивание потребителей.
Полтавская область в ночь на 18 июня оказалась под массированным ударом российских дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в объекты энергетики, промышленности и дом, есть раненый.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивныч.
Ночью российские войска атаковали два района области. В Полтавском районе под удар попали промышленное и частное предприятие. В результате атаки повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.
Кроме того, российские беспилотники попали в частное здание и объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло отключение электроэнергии. Бригады АО «Полтаваоблэнерго» уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Миргородском районе из-за падения БпЛА повреждены складские помещения.
В обоих случаях обошлось без погибших и дополнительных пострадавших.
Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Киеве и области, Очакове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Полтаве, Запорожье и Одесской области.