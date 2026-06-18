Украинская область вздрогнула от взрывов: "прилеты" натворили беды, есть пострадавший

Российский дрон «Шахед»

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Полтавская область в ночь на 18 июня оказалась под массированным ударом российских дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в объекты энергетики, промышленности и дом, есть раненый.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивныч.

Ночью российские войска атаковали два района области. В Полтавском районе под удар попали промышленное и частное предприятие. В результате атаки повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

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Кроме того, российские беспилотники попали в частное здание и объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло отключение электроэнергии. Бригады АО «Полтаваоблэнерго» уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Миргородском районе из-за падения БпЛА повреждены складские помещения.

В обоих случаях обошлось без погибших и дополнительных пострадавших.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Киеве и области, Очакове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Полтаве, Запорожье и Одесской области.

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