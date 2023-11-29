"Украинская оборонная промышленность" опровергла поставки России запчастей к самолетам

В АО подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения предприятия "УОП" не экспортировали указанную в СМИ продукцию.

АО "Украинская оборонная промышленность" опровергла информацию о том, что предприятия "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ХМЗ "ФЭД" "Киевский завод "Радар" работают с российской компанией "Авиа ФЭД сервис".

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

В заявлении указано, что с 2014 года "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", "ХМЗ "ФЭД" и "Киевский завод "Радар" не работают с российской компанией "Авиа ФЭД сервис", а также не имели и не имеют контрактов с LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызстан).

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"Также сообщаем, что с начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию", — отметили в УОП.

Речь идет о компонентах для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий "УОП", о чем сообщало издание "Важные истории".

"Собранные в ходе соответствующей проверки материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования", – добавили в АО.

Напомним, накануне издание "Важные истории" сообщило, что авиапромышленность России продолжает получать поставки от компании "Авиа ФЭД сервис", закупившей большую часть запчастей в Украине. Издание также опубликовало список этих запчастей.

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