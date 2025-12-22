Украинская переговорная группа возвращается из США: Зеленский рассказал о результатах

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская переговорная группа возвращается из Соединенных Штатов Америки после встреч с представителями администрации Дональда Трампа. Стороны разработали базовую рамку предстоящего соглашения, включающего 20 ключевых пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Детали переговоров в США

По словам Зеленского, доклад о результатах поездки завтра представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Основное внимание во время встреч было уделено вопросам гарантий безопасности для Украины.

«Сегодня уже возвращается наша переговорная команда после встреч в Америке с представителями президента Трампа, и утром завтра я ожидаю полного доклада о подготовленных документах. Многие проработали, и, прежде всего, документы о гарантиях безопасности, а также 20 пунктов основного документа — базовой рамки, которую обсуждали украинская и американская делегации», — сообщил президент.

Давление на Кремль и экономические рычаги

Владимир Зеленский подчеркнул, что успех мирных инициатив зависит от способности США и союзников вынудить Россию отказаться от агрессии. Он отметил, что единственным действенным способом влияния на Владимира Путина является лишение его ресурсов для ведения войны.

Президент отметил, что ключевыми инструментами давления остаются снижение мировых цен на российскую нефть, усиление международных санкций, постоянное финансовое истощение российской военной машины.

«Путин воюет, пока у него есть деньги, чтобы покупать лояльность и своего окружения, и российского населения и в то же время платить за убийства на фронте. И за этот год многое уже сделано, чтобы денег у российской военной машины стало меньше», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он выразил скептицизм по поводу искренности намерений Кремля прекратить агрессию. Он отметил, что после лет гибридной и полномасштабной войны «слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений».

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.