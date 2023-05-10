Украинская порноактриса пожаловалась на плохие дороги в Черновцах – мэрия предложила ей работу

Украинская порноактриса Юлия из Львовщины, работающая под псевдонимом Джозефина Джексон, недавно посетила Черновцы и пожаловалась на кривые дороги в городе и что по ним тяжело ездить.

Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета Григорий Прохоренко отреагировал на жалобы порноактрисы и в шутку предложил ей работу в местном департаменте, отвечающем за дороги.

"С большим интересом ознакомился с сообщением госпожи Джозефины. И что я могу сказать... В департаменте инфраструктуры есть вакансия главного специалиста сектора текущего ремонта. Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах. А сейчас без шуток. Хотите приобщиться к созданию "прямых" дорог города? Тогда пишите мне в личные сообщения — подробнее расскажу о ЗП, правах и обязанностях", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева ограбили иностранного волонтера, тренирующего воинов ВСУ.

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