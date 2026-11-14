Украинская противоракетная ракета уже готова: Зеленский раскрыл подробности новой разработки

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина завершила разработку собственной противоракетной ракеты в рамках программы FREYJA. В то же время для работы системы необходимы и другие компоненты, поставки которых зависят от международных партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами.

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«Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета — это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров», — заявил президент.

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Украина работает над укреплением ПВО

Президент также сообщил о подготовке к следующему заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится на следующей неделе. Он заявил, что примет участие во встрече онлайн.

Одним из ключевых вопросов остается получение дополнительных ракет для противовоздушной обороны. По словам Зеленского, украинская сторона уже обсудила с европейскими партнерами имеющиеся запасы PAC-2 и PAC-3 и обратилась с просьбой передать часть этих ракет.

«Будут подготовлены соответствующие пакеты со всем самым необходимым. Мы это обсудили в ходе многосторонней встречи — группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим», — добавил глава государства.

Отдельно президент подчеркнул необходимость в дополнительных истребителях F-16. Он пояснил, что имеющиеся самолеты требуют регулярного ремонта и модернизации в связи со своим возрастом.

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По оценке Зеленского, Украине необходимо одновременно иметь в воздухе в 2,5 раза больше истребителей, чем она использует сейчас.

«Мы очень просим предоставить нам и самолеты F-16. Существуют ограничения на их использование, поскольку самолеты уже не новые. На сегодняшний день нам требуется в два с половиной раза больше самолетов одновременно в воздухе, чем то количество, которое мы задействуем. То есть у нас на бумаге всё это есть, но они постоянно находятся на ремонте, потому что F-16 уже не молоды. Над этим вопросом нужно работать и с американцами — мы этим занимаемся», — добавил президент.

Кроме того, Украина тестирует несколько вариантов спутниковой связи. Уже начата работа с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией. Ожидается, что к ней присоединится и Германия.

«Это, к сожалению, не очень быстрый процесс. Но в этом направлении мы также договорились работать», — отметил глава государства.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление поддержки Украины может заставить Россию пойти на реальные переговоры. По его мнению, важную роль в этом сыграет Конгресс США, если он примет новый пакет помощи, который будет предусматривать ужесточение санкций и поставки вооружения.

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