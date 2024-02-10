Украинская ПВО начала сбивать меньше "Шахедов": аналитики назвали причину

За последние две недели попадания во вражеские беспилотники составили около 60%.

Украинские средства ПВО начали сбивать меньше российских "Шахедов", которыми государство-агрессор атакует объекты на территории Украины. За последние 10 недель доля уничтоженных вражеских беспилотников снизилась на треть.

Об этом сообщили аналитики сообщества UA War Infographics.

По имеющейся информации, в декабре 2023 эффективность работы ПВО против беспилотников составила около 90% и более. В январе этого года показатели пошли на убыль и за последние две недели составили около 60%.

Аналитики назвали следующие причины снижения эффективности:

при сбитии одного БПЛА другие сменяют курс;

проведение россиянами дополнительной разведки расположения украинской ПВО;

появление "Шахедов" с реактивным двигателем, летящим быстрее (не 180-220 км\ч, а 450-600 км\ч);

тепловые ловушки на ракетах, летящих вместе с БПЛА;

ночная маскировка (окраска беспилотников в черный цвет или покрытие карбонатом).

Эффективность ПВО против "Шахедов"

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину, выпустив 26 БпЛА типа "Shahed-136/131".

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