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Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136"

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Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136"

Фото: Суспільне

За день украинские защитники сбили два десятка вражеских ракет.

Сегодня, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела РФ территории Украины украинская противовоздушная оборона обезвредила два десятка вражеских ракет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По состоянию на 13:30 11 октября российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БПЛА-камикадзе "Shahed-136".

Всего по территории Украины противник совершил 28 пусков крылатых ракет:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 12 крылатых ракет "Калибр".

Всего силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушных цели.

"Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами Воздушное командование "Юг" Воздушное командование "Центр" Воздушное командование "Восток" Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БПЛА "Shahed-136", - сообщили в Генштабе.

Напомним, что второй день подряд РФ атаковала территорию Украины ракетами. В целом повреждения получили объекты критической инфраструктуры и гражданские здания. Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, если бы страны Запада предоставили Украине половину своих систем ПВО – их хватило бы противодействовать российским атакам.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4462
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