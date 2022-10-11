Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136"

За день украинские защитники сбили два десятка вражеских ракет.

Сегодня, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела РФ территории Украины украинская противовоздушная оборона обезвредила два десятка вражеских ракет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По состоянию на 13:30 11 октября российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БПЛА-камикадзе "Shahed-136".

Всего по территории Украины противник совершил 28 пусков крылатых ракет:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

12 крылатых ракет "Калибр".

Всего силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушных цели.

"Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами Воздушное командование "Юг" Воздушное командование "Центр" Воздушное командование "Восток" Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БПЛА "Shahed-136", - сообщили в Генштабе.

Напомним, что второй день подряд РФ атаковала территорию Украины ракетами. В целом повреждения получили объекты критической инфраструктуры и гражданские здания. Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, если бы страны Запада предоставили Украине половину своих систем ПВО – их хватило бы противодействовать российским атакам.

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