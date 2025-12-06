Украинская ПВО сбила ракету с ПЗРК во время ночной массированной атаки РФ по Украине.

Спикер ПС Юрий Игнат

В ночь на 6 декабря была одна из рекордных российских атак по Украине — более 700 средств воздушного нападения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

«Сегодня мы видели большую атаку, одну из рекордных атак. Более 700 средств воздушного приступа. Это, безусловно, огромное количество, двигавшееся по всей территории государства. Сегодня география удара была обширна. Как видим, если с крылатыми ракетами справились, из 34-х 29 крылатых было перехвачено, сбито. И зенитными ракетными комплексами, и нашей авиацией, сегодня истребители поработали. Также есть ущерб ПЗРК, если будет наше подтверждение», — сказал он.

Юрий Игнат рассказал, что украинская ПВО сбила ракету с ПЗРК во время новой массированной ночной атаки РФ по Украине.

«Из ПЗРК уже есть у нас такие рекордсмены, которые сбивают более пяти крылатых ракет. Даже такие люди у нас в воздушных силах есть. И потому сегодня по крылатым, конечно, очень неплохой результат. Ну, баллистика, вы видите, география баллистических ракет достаточно велика. Это и Одесская, и Киевская, Запорожская, Днепропетровская область. Это такой рассредоточенный удар. Понятно, что перехватывающие системы это „Пэтриот“. Был там баллистический перехват, еще несколько там не достигли своих целей. Но есть, к сожалению, попадания», — рассказал он.

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ ударила по объектам энергетики восьми областей.