Украинская ракета "Фламинго": эксперт назвал важный нюанс в оценке ее возможностей
Прежде всего, необходимо собрать демонстративную статистику применения ракет «Фламинго», чтобы говорить об их эффективности.
Еще рано окончательно хвалить или критиковать украинские ракеты «Фламинго». Необходимо собрать точную статистику попаданий по сравнению со статистикой вылетов.
Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» заявил Валерий Боровик, основатель оборонной компании First Contact и участник боевых действий.
Он подчеркнул, что перед тем, как делать окончательные выводы относительно новой системы, необходимо иметь сравнительную статистику вылетов и попаданий.
«Сколько ракет было выпущено, сколько достигли цели, сколько окажутся бракованными, сколько будут сбиты ПВО противника. Тогда можно будет делать действительно взвешенные выводы», — сказал эксперт.
Есть немало критиков ракет, которые говорят об устаревшей модификации, и т.д.. Другие говорят, что оружие — лучше, чем «Томагавки».
Только на основе таких данных, акцентирует он, можно взвешенно принимать решение о масштабном финансировании и серийном производстве.
Напомним, Украина начала применять крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Ключевые характеристики оружия:
пролетает на высоте около 50 метров над поверхностью;
имеет дальность свыше 3000 км;
оснащена мощной боевой частью весом примерно 1150 кг.
Если «Фламинго» смогут пробивать российскую противовоздушную оборону, это радикально повысит разрушительный потенциал украинской кампании DeepStrike. Большой радиус действия ракеты позволяет маневрировать курсом и запутывать системы ПВО при приближении к цели.
The Economist сообщает, что для производства «Фламинго» используют восстановленные советские турбовентиляторные двигатели, а корпуса из углепластика производят за шесть часов. На данный момент выпускают по две-три ракеты FP-5 в сутки, но до конца месяца планируют нарастить производство до семи единиц ежедневно. Примерная цена одной ракеты — около $500 000. Для сравнения в статье приводятся характеристики американской ракеты Tomahawk, которая дороже примерно в четыре раза, имеет меньший радиус действия и менее полезную нагрузку. Хотя, отмечают аналитики, вероятно, она более точная и более сложная для поражения.