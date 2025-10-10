Украинская ракета "Фламинго": эксперт назвал важный нюанс в оценке ее возможностей

Запуск ракеты "Фламинго" / © скриншот с видео

Реклама

Еще рано окончательно хвалить или критиковать украинские ракеты «Фламинго». Необходимо собрать точную статистику попаданий по сравнению со статистикой вылетов.

Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» заявил Валерий Боровик, основатель оборонной компании First Contact и участник боевых действий.

Он подчеркнул, что перед тем, как делать окончательные выводы относительно новой системы, необходимо иметь сравнительную статистику вылетов и попаданий.

Реклама

«Сколько ракет было выпущено, сколько достигли цели, сколько окажутся бракованными, сколько будут сбиты ПВО противника. Тогда можно будет делать действительно взвешенные выводы», — сказал эксперт.

Есть немало критиков ракет, которые говорят об устаревшей модификации, и т.д.. Другие говорят, что оружие — лучше, чем «Томагавки».

Только на основе таких данных, акцентирует он, можно взвешенно принимать решение о масштабном финансировании и серийном производстве.

Напомним, Украина начала применять крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Ключевые характеристики оружия:

Реклама

пролетает на высоте около 50 метров над поверхностью;

имеет дальность свыше 3000 км;

оснащена мощной боевой частью весом примерно 1150 кг.

Если «Фламинго» смогут пробивать российскую противовоздушную оборону, это радикально повысит разрушительный потенциал украинской кампании DeepStrike. Большой радиус действия ракеты позволяет маневрировать курсом и запутывать системы ПВО при приближении к цели.

The Economist сообщает, что для производства «Фламинго» используют восстановленные советские турбовентиляторные двигатели, а корпуса из углепластика производят за шесть часов. На данный момент выпускают по две-три ракеты FP-5 в сутки, но до конца месяца планируют нарастить производство до семи единиц ежедневно. Примерная цена одной ракеты — около $500 000. Для сравнения в статье приводятся характеристики американской ракеты Tomahawk, которая дороже примерно в четыре раза, имеет меньший радиус действия и менее полезную нагрузку. Хотя, отмечают аналитики, вероятно, она более точная и более сложная для поражения.