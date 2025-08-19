Украинская ракета «Фламинго»: когда увидим боевое применение

Дальнобойная украинская крылатая ракета «Фламинго»

Уже в этом году мы увидим боевое применение украинской ракеты «Фламинго».

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Украина приступила к серийному производству новой крылатой ракеты „Фламинго“. Ее дальность будет достигать 3 тысяч километров. Это фактически вдвое больше, чем у современной версии Tomahawk Block V, которая летит более чем на 1600 км», — рассказал эксперт.

Дальность позволяет производить пуск ракет на достаточно существенном расстоянии от линии соприкосновения. Впрочем, подготовка комплекса требует времени, отметил Игорь Романенко.

Утверждается, что новое оружие уже находится в серийном производстве, и с его помощью можно будет наносить удары по военным объектам в глубине России.

Ранее эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что это оружие станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести России ощутимый урон.