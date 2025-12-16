Украинская разведка повысила точность ударов по военным целям в Крыму: что под прицелом

Крым / © Pixabay

Реклама

Интенсивность и точность ударов украинских подразделений по военным целям в Крыму выросли, что подтверждается объективными данными и ослабляет врага.

Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов в комментарии журналистке Новини.LIVE.

«Если говорить о планах, и вообще анализировать, улучшилась ли работа гур на полуострове, есть ли у нас шансы, чтобы больше российских целей были там уничтожены? Вы можете констатировать, что интенсивность и точность ударов украинских подразделений, подразделений ГУР, в частности по военным целям объектам в Крыму, увеличилась. И это то, что подтверждается объективными показателями фото, видео и фиксации. И вражеская авиация, вражеские средства противовоздушной, противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы — это все сегодня достижимо для Главного управления разведки и будет до

Реклама

По его словам, каждое поражение, которое регулярно происходит, делает врага слабее, а это значит, что открывает новые возможности для работы ГУР МО и СБУ в целом.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка«. По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.