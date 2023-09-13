Украинская разведка сообщила, какие суда повреждены в Севастополе

Представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил повреждение двух судов во время ночной атаки на морской завод в аннексированном Севастополе.

Об этом он сказал в комментарии "Бабели".

По его словам, речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

"Украинская разведка подтверждает повреждение большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону"", — сказал Юсов.

Удар по Севастополю

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Местные жители сообщали о серии сильных звуков.

Глава оккупационной "власти" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России. Якобы пострадали 24 человека.

Впоследствии Минобороны России заявили о двух поврежденных кораблях, находящихся на ремонте. По их словам, будто ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Москва заявляет о семи сбитых ракетах.

Тем временем командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за работу, добавив фото с "хлопком" в Севастополе. "Продолжение следует...", — заинтриговал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Крыму! оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами

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