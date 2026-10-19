Украинская семья купила дом в селе с немецкой историей: что нашли на участке (фото, видео)

Семья купила дом в деревне / © Instagram

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Украинская семья приобрела старинную усадьбу в селе, которое когда-то основали немецкие колонисты. На участке площадью 0,8 гектара расположен дом с семью комнатами, большой погреб, многочисленные хозяйственные постройки и полуразрушенная конюшня.

О покупке, первых впечатлениях от нового имущества и планах по его восстановлению женщина рассказала в соцсетях .

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Дом с 7 комнатами и 0,8 гектара земли: что приобрела семья

По словам владелицы Натальи Девятковой, усадьба имеет необычную планировку, большую крышу, погреб и немало хозяйственных построек. Впереди у семьи много работы, но достаточно места для реализации собственных замыслов.

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«Мы купили дом в деревне! Теперь у нас 0,8 гектара земли с домом. В доме 7 комнат и немного необычная планировка, большой погреб, большая крыша, множество сараев и хозяйственных построек», — рассказала украинка.

Одно из построек особенно привлекло внимание семьи — старая конюшня. Ее деревянные опоры уже провалились, поэтому здание нуждается в серьезном восстановлении. Однако именно она может стать частью давней мечты мужа Наталии.

«Рядом стоит полуразрушенная конюшня с проваленными опорами. Муж давно мечтает о лошадке, так что, возможно, со временем осуществится и эта мечта», — поделилась покупательница.

Село немецких колонистов и необычная старинная усадьба

Семью привлек не только дом, но и саму деревню. Когда-то его основали немецкие колонисты, и там сохранились исторические здания. По словам владелицы, приобретенная усадьба также отличается своей архитектурой.

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Важным преимуществом стала и относительная близость к нынешнему месту жительства семьи: дорога занимает около 25 минут. Так что семья сможет работать над восстановлением дома, не отказываясь от привычного доступа к инфраструктуре.

«Отдельная история — именно село. Его когда-то основали немецкие колонисты, и здесь сохранились исторические немецкие здания. Наш дом тоже необычен. А от нашего района, где сейчас живем, всего 25 минут, так что вся инфраструктура рядом», — отметила женщина.

© Instagram

© Instagram



Ремонт на годы: как семья планирует восстанавливать усадьбу

Впереди у новых владельцев много работы. На территории накопилось столько строительного мусора, что для его вывоза понадобится не один грузовик. По словам женщины, реконструкция будет длиться не один год.

Несмотря на трудности, семья настроена обустроить пространство своими руками. Для владелицы эта покупка – не просто недвижимость, а возможность создать что-то свое и найти опору в непростые времена.

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«Для меня этот дом об опоре. О том, чтобы строить и восстанавливать, создавать свое. Работы здесь очень много, смен не на один год, а мусор не на один самосвал. И, несмотря на все это, несмотря на сложные времена, внутри такое ощущение счастья, потому что что-то твое может быть создано нашими руками», — рассказала Наталья Девяткова.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал об украинце, который приобрел дом с рекой за городом всего за $1500 — по цене нового iPhone.

Также мы рассказывали о необычном доме в селе в Казахстане, владелец которого покрасил его в розовый цвет . Яркое оформление привлекло внимание соседей и вызвало обсуждение в соцсетях.

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