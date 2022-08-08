Украинская штурмовая авиация нанесла удары: уничтожена четверть сотни врагов и танк

Украинская штурмовая авиация и вертолет нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- По их результатам и работе ракетно-артиллерийских подразделений по выполнению огневых задач подтверждены потери врага в количестве 24 россиянина, танка Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники.
- В районе Чаривного, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов.
- Окончательные потери врага дознаются.
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