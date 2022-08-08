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Украинская штурмовая авиация нанесла удары: уничтожена четверть сотни врагов и танк

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Украинская штурмовая авиация нанесла удары: уничтожена четверть сотни врагов и танк

Командование Воздушных Сил

Украинская штурмовая авиация и вертолет нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • По их результатам и работе ракетно-артиллерийских подразделений по выполнению огневых задач подтверждены потери врага в количестве 24 россиянина, танка Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники.
  • В районе Чаривного, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов.
  • Окончательные потери врага дознаются.

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