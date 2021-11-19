Украинская спецслужба задержала боевика, штурмовавшего Луганский аэропорт

Житель Луганска был командиром тактической группы в бригаде "спецподразделения".

Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине бывшего боевика из так называемого "спецподразделения МГБ ЛНР", участвовавшего в захвате Луганского аэропорта.

Об этом сообщили в пятницу, 19 ноября, в пресс-службе СБУ.

По информации украинской спецслужбы, житель Луганска в начале российской агрессии в 2014 году занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и жилья местных жителей. Представитель т.н. "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", — говорится в сообщении

Из-за конфликта с другими предводителями боевиков злоумышленник оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ, но был обнаружен и задержан.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки ЛНР. Он оказался уроженцем российской Якутии с видом на жительство в ОРДЛО.

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